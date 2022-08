Le Musée de l’Espace ferme ses portes pour faire peau neuve

A compter de samedi 27 août au soir, le Musée de l’Espace fermera ses portes pour se transformer en Centre d’interprétation. La réouverture est prévue en décembre 2023 pour « offrir une toute nouvelle expérience aux visiteurs : une immersion ludique, interactive et numérique dans les coulisses du Centre spatial guyanais, mais aussi de son histoire, passée et future, entremêlée à celle du territoire et de l’aventure spatiale européenne » a annoncé par voie de presse, le Centre Spatial Guyanais (CSG).

Inauguré en 1996, le Musée de l’Espace considéré comme « vitrine du Centre spatial guyanais pour le visiteur, de Guyane et d’ailleurs », a accueilli en 2019 (avant la crise sanitaire), plus de « 23 300 visiteurs ». Selon le CSG, cette rénovation est « indispensable pour proposer un contenu à jour et au goût du jour ». Ainsi, cette transformation du Musée en un centre d’interprétation s’adresse « en priorité aux familles et aux résidents de Guyane » afin « d’augmenter la fréquentation d’au moins 10% la première année, et spécifiquement celle des visiteurs locaux. »

Financé par l’Union européenne, le CNES et l’ESA, ce projet de rénovation du Musée de l’Espace mené par le CNES, assisté de la société Semeccel qui exploite la Cité de l’espace de Toulouse et du groupement Présence chargé de la maîtrise d’œuvre, comprend « la création d’un nouveau parcours muséographique, agrémenté d’écrans interactifs, de témoignages audio, d’escape games, de jeux de rôle ou encore d’objets à manipuler » précise le CSG. Ce projet de rénovation englobe aussi « des travaux d’aménagements intérieurs et de mises aux normes du bâtiment ainsi qu’un agrandissement de la boutique et un nouvel habillage de son entrée. «

Ce Centre d’interprétation dont l’ouverture est prévue fin 2023 doit permettre de « mieux comprendre le CSG sous plusieurs angles : son implantation en Guyane, avec un volet sur les expropriations, ses activités, ses métiers, son avenir, lié à celui du spatial européen, sa biodiversité, mais aussi ce à quoi servent les satellites lancés dans l’Espace, en Guyane et dans le Monde. »

Toutefois, à noter que durant la fermeture du Musée de l’Espace, « les visites des installations et des savanes se poursuivent » et « des animations ponctuelles seront proposées sous le Hall Jupiter et ailleurs en Guyane ». Par ailleurs, une boutique éphémère ouvrira ses portes à l’entrée du CSG d’ici la fin de l’année 2022, annonce le CSG.