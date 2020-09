Lancement Vega V16 : nouveau report

Déjà reporté quatre fois et reprogrammé pour ce mardi 1er septembre, le vol n°16 du lanceur Vega a dû être une nouvelle fois reporté fait savoir la société Arianespace.

« Le passage du typhon Maysak au-dessus de la Corée du Sud, qui nécessite la mise en sécurité des équipements de la station de télémesure de Jeju, conduit à reporter la phase finale des opérations de préparation du lancement VV16 (Vol Vega n°16), prévu ce mardi 1er septembre 2020 » explique Arianespace.

« Une nouvelle date de lancement sera fixée en fonction de l’évolution de la situation cyclonique au-dessus de la station de Jeju et de ses conséquences. Le lanceur Vega et les 53 satellites à bord sont en configuration stabilisée et en totale sécurité » est-il précisé.

Déjà reporté à quatre reprises du fait de conditions météorologiques défavorables, le lancement de Véga reprogrammé ce 1er septembre était très attendu car il devait s’agir de son premier retour en vol depuis son accident de juillet 2019.

Alors qu’il devait mettre sur orbite un satellite d’observation de la Terre pour le compte des Emirats Arabes Unis à l’occasion de son 15e tir, le lanceur léger Vega exploité au Centre Spatial Guyanais depuis 2012 avait ainsi connu son premier échec (Guyaweb du 10 juillet 2019).