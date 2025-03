Ariane 6 réussit sa première mission commerciale en mettant en orbite le satellite militaire CSO-3

Après plusieurs reports, le premier lancement commercial et deuxième vol d’Ariane 6, VA263, s’est déroulé à 13h24 heure locale depuis Kourou en Guyane. Au bout d’1h et 6 minutes de mission – du décollage à la séparation du satellite -, Ariane 6 a mis en orbite héliosynchrone à environ 800 km d’altitude le satellite militaire CS0-3 (composante spatiale optique) pour le compte de l’armée française et du Cnes au profit du Commandement de l’Espace (CDE) de l’armée de l’Air et de l’Espace, dans un contexte où l’Europe fragilisée par le rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis doit retrouver son autonomie spatiale et en même temps renforcer sa capacité de défense.

À savoir que « CSO-3 est le troisième satellite du programme MUSIS (MUltinational Space-based Imaging System), piloté par la DGA, un système de trois satellites dédiés à l’observation de la Terre à des fins de défense et sécurité. Dotés de la dernière génération de capteurs optiques, les satellites assurent la continuité des moyens français de renseignement optique de la Terre, en transmettant des images de très haute résolution pour les forces armées françaises et leurs partenaires européens » explique Arianespace qui commercialise les vols spatiaux.

Elle rappelle que « les satellites CSO-1 et CSO-2 avaient été lancés avec succès par Arianespace, respectivement en 2018 et 2020. Chaque satellite a été développé sous maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence and Space, tandis que Thales Alenia Space a assuré la maîtrise d’œuvre de l’instrument optique de très haute résolution. »

« Le succès du lancement de CSO-3 est un grand jour pour l’Europe spatiale et marque le début de l’exploitation commerciale d’Ariane 6. Avec ce nouveau succès, nous consolidons notre accès autonome à l’espace et contribuons à une mission de souveraineté au bénéfice de nos concitoyens » déclare David Cavaillolès, président exécutif d’Arianespace.

Lionel Suchet, président-directeur général du CNES se réjouit « du lancement réussi de CSO-3, satellite au service de la défense française, pour le compte du CNES et de la DGA » qui témoigne de l’excellence européenne et française dans le domaine spatial, au service des citoyens. Avec la mise en orbite de ce troisième satellite CSO, le CNES apporte son soutien opérationnel au ministère des Armées dans la dynamique de renouvellement de ses capacités spatiales ».

Quant à Martin Sion, président exécutif d’ArianeGroup, il déclare qu’«Ariane confirme avec ce succès le retour d’un accès autonome à l’espace pour l’Europe. Cette réussite est le résultat d’une coopération industrielle européenne unique ».

Pour Sébastien Lecornu, ministre des Armées, la mission réussie du premier vol commercial d’Ariane 6 est « une étape importante du retour à l’autonomie et à la souveraineté spatiale française et européenne ». La mise en orbite du satellite d’observation militaire CSO-3 qui rejoint ainsi ses prédécesseurs CSO-1 et 2 « permet à nos armées, et à nos alliés, d’obtenir des images optiques et infrarouges à une définition inégalée en Europe » déclare Sébastien Lecornu sur X.

C’est un grand ouf de soulagement pour l’Union européenne qui se réunit ce jeudi 6 mars à Bruxelles lors d’un Conseil européen extraordinaire pour renforcer sa défense, suite au rapprochement géopolitique entre les Etats-Unis et la Russie et au désengagement de l’Oncle Sam en Ukraine.