Ariane 6 et Vega-C : succès du deuxième essai à feu du moteur à propergol solide P120C

Le moteur P120C qui équipera les futurs lanceurs Ariane 6 et Véga-C, a été testé pour la deuxième fois avec succès, ce 28 janvier au Centre spatial guyanais, après celui réussi le 16 juillet dernier, sur le Banc d’essai des propulseurs à poudre (BEAP), exploité par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

Il s’agit d’un nouveau jalon majeur dans le développement des futurs lanceurs européens. « La campagne pour le 1er vol de Vega-C débutant avant la fin de l’année en cours et le premier vol d’Ariane 6 ayant lieu l’année prochaine (…) Le P120C est un tout nouveau moteur à propergol dont toutes les étapes du développement se sont déroulées nominalement » a indiqué Arianegroup.

Le P120C, plus gros propulseur à poudre monolithique en fibre de carbone au monde, est développé conjointement par ArianeGroup et Avio au travers de leur joint-venture à 50/50 Europropulsion. Il mesure 13,5 m de long et 3,4 m de diamètre et équipera à la fois Ariane 6 (dans ses versions Ariane 62 à deux boosters et Ariane 64 à quatre boosters) et le premier étage de Vega-C.

« Parfait exemple de rationalisation (…) le P120C « permettra d’utiliser de façon optimale les infrastructures industrielles présentes sur le continent européen et en Guyane, tout en réalisant les objectifs des programmes Ariane 6 et Vega-C, à savoir optimiser les coûts, écourter les cycles grâce à une conception simplifiée, et mettre en œuvre des technologies et processus innovants » explique ArianeGroup, maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6.

Un troisième tir d’essai au banc est prévu pour qualifier ce moteur avant le vol d’Ariane 6.