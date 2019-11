Ariane 5 reprogrammée ce lundi 25 novembre

Une nouvelle date de lancement pour la 250e Ariane est fixée au lundi 25 novembre à 18h08. Initialement prévu le 22 novembre, le tir VA250 avait été finalement interrompu à H0-20mn, entrainant le report du lancement .

« Au cours des opérations de chronologie finale du vol VA250, une anomalie est apparue sur l’alimentation en énergie des moyens sols du pas de tir Ariane 5» avait indiqué Arianespace.

« Les investigations menées sur l’alimentation en énergie des moyens sols du pas de tir Ariane 5 ainsi que les vérifications associées permettent la reprise des opérations de chronologie finale de la mission Arianespace VA250″ a annoncé Arianespace dans un communiqué.

La mission VA250 mettra en orbite TIBA-1 pour Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space pour le compte du gouvernement égyptien et GX5 pour l’opérateur Inmarsat.