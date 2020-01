Ariane 5 : premier lancement de l’année 2020

Pour le premier lancement Arianespace de l’année 2020 prévu ce jeudi 16 janvier à 18h05, deux satellites de télécommunication quitteront le Centre Spatial Guyanais à bord d’un lanceur Ariane 5 : Eutelsat Konnect pour l’opérateur Eutelsat et Gsat-30 pour l’Agence Spatiale Indienne (ISRO). Ce sera le 107e tir d’une Ariane 5.

Eutelsat Konnect offrira « une capacité totale de 75 Gbit/sec et permettra à Eutelsat de proposer d’ici l’automne prochain des services d’accès à Internet à un débit maximal de 100 Mbit/sec, aussi bien pour des entreprises que des particuliers », explique dans un communiqué Arianespace qui fête ses 40 ans cette année. Eutelsat Konnect « contribuera à réduire fortement la fracture numérique dans 40 pays en Afrique et dans 15 pays d’Europe de l’Ouest en y apportant le haut débit » souligne Arianespace et précise qu’« en Afrique, Eutelsat Konnect permettra également, à travers la création de terminaux Wi-Fi publics, de partager l’accès à Internet entre les utilisateurs en achetant des coupons via leur téléphone mobile »

Arianespace mettra également en orbite GSAT-30 à bord de la première Ariane 5 de l’année 2020, un an après GSAT-31 lancé pour le compte de l’ISRO. Gsat-30 doit fournir des services de télévision, de télécommunication et de diffusion de grande qualité sur tout le territoire indien, îles comprises.

L’année 2020 sera très chargée pour Arianespace. Son président Stéphane Israël a annoncé « jusqu’à 12 lancements depuis la Guyane, dont cinq Ariane 5, quatre Soyuz et trois Véga ». Mais l’autre évènement marquant pour 2020 est sans nul doute le vol inaugural d’Ariane 6 prévu cette année.