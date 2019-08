Ariane 5 : lancement de deux satellites de télécommunications

Ce mardi 6 août à 16h30 doit s’élancer une Ariane 5 dans le ciel guyanais. Depuis Kourou en Guyane, Ariane 5 aura pour sa troisième mission de l’année, la mise en orbite deux satellites de télécommunications, Intelsat 39 pour le compte de l’opérateur Intelsat et EDRS-C pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et Airbus.

Intelsat39, construit à Palo Alto (Californie) par Maxar

Equipé de larges faisceaux orientables à haute puissance, le satellite de télécommunications Intelsat 39, est conçu pour répondre aux besoins des opérateurs de réseau haut débit, des fournisseurs de vidéo et des clients gouvernementaux d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et de la région de l’Océan indien, indique Arianespace. “Intelsat 39 sera le 61e satellite lancé par Arianespace pour Intelsat, depuis la première mission effectuée pour cet opérateur en 1983. Il remplacera le satellite Intelsat 902 (lancé par Arianespace en 2001) à 62° Est” précise Arianespace.

EDRS-C, basé sur une technologie laser de pointe

Le satellite EDRS-est “le deuxième nœud du réseau SpaceDataHighway” et le fruit d’un partenariat public-privé entre l’Agence spatiale européenne (ESA) et Airbus. “Ce dernier est en quelque sorte le premier réseau « fibre optique » de l’espace. Il s’agit d’un réseau unique avec un débit de 1,8 gigabit/s constitué de satellites en orbite géostationnaire et d’un réseau de stations sol” explique Arianespace. Le satellite EDRS-C contribuera à “améliorer les services de surveillance environnementale et de sécurité, les capacités d’intervention en cas de catastrophe et la gestion des crises”, précise Arianespace.

Premier lancement suite à l’échec de Vega

L’agence chargée de la commercialisation de l’exploitation des systèmes de lancement spatiaux, Arianespace renouera t-elle avec un succès ce mardi 6 août après le premier échec du lanceur léger Vega, le 10 juillet 2019. En effet “environ deux minutes après le décollage du lanceur Vega, peu après l’allumage du deuxième étage (Zefiro 23), une anomalie est apparue sur le lanceur, entraînant la fin prématurée de la mission. Les analyses de données sont en cours pour préciser les raisons de cet échec. Une commission d’enquête indépendante sera mise en place dans les heures qui viennent » se justifiait Arianespace dans un communiqué. puis annonçant la mise en place d’une commission d’enquête “indépendante” co-présidée par Arianespace et l’Esa. (Retrouvez sur Guyaweb nos articles sur l’échec de Vega)