Ariane 5, booster d’Arianespace

C’est une vue depuis la plage de Montjoly que Guyaweb a constaté que la fusée européenne Ariane 5 s’est élancée dans le ciel, ce mardi 6 août à 16h30 pour placer en orbite deux satellites de télécommunications Intelsat 39 et EDRS-C. Après l’échec de Vega en juillet dernier, Arianespace renouvelle avec le succès. A ce propos de la conquête spatiale, Samian le rappeur canadien de la Première Nation Abitibiwinn déclarait ce mardi à 18h30 lors d’un débat célébrant 2019, année internationale des langues autochtones : « vous avez une fusée et le village d’à coté n’a pas d’électricité. On dépense des…