Ariane 5 a réussi son premier lancement de l’année

Le lanceur européen a placé en orbite deux satellites de télécommunications ce mardi 5 février pour son premier lancement de l’année 2019.

« Ce premier lancement de 2019 démontre une fois encore notre capacité à adapter parfaitement le lanceur Ariane 5 pour répondre aux besoins de chaque client. Je remercie chaleureusement les équipes d’ArianeGroup et d’Arianespace, ainsi que toute la chaîne industrielle, pour cette nouvelle réussite commune et le travail accompli qui a permis d’effectuer une mise à poste précise des satellites, en optimisant leur orbite finale » a déclaré André-Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup. « Je tiens aussi à témoigner une nouvelle fois ma reconnaissance à l’Agence Spatiale Européenne et au CNES [Centre National d’Etudes Spatiales] pour leur soutien toujours renouvelés ».

Le lancement d’aujourd’hui était le 103e réalisé par Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou et cinq autres lancements sont prévus pour l’année 2019.