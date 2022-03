Soyouz gelé, Vega incertain

Alors que la Russie a gelé les tirs du lanceur Soyouz depuis la base spatiale de Sinnamary et que les quatre-vingt-sept Russes affectés aux lancements et à la base ont quitté le territoire, les conséquences ne sont pas à écarter à moyen terme aussi sur le lanceur Vega selon les recherches de Guyaweb. Puisque le moteur à ergols liquides du quatrième étage de Vega, une pièce essentielle, est conçu et fabriqué en Ukraine par le constructeur KB Yuzhnoye dans la ville de Dnipro, la troisième plus grande ville d’Ukraine, actuellement barricadée et entrée en résistance contre l’avancée du front russe….