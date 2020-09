Ce qui attend les sénateurs de Guyane

Fraîchement élue et réélu lors des élections sénatoriales qui se sont déroulées dimanche 27 septembre, Marie-Laure Phinéra Horth et Georges Patient sont attendus jeudi 1er octobre à 15 heures (heure locale) sous les ors et dorures du Palais de Luxembourg, pour procéder à l’installation du bureau d’âge, l’élection du président du Sénat et à l’ouverture de la session ordinaire 2020-2021. Durant six ans (période de mandat 2020-2026), nos sénateurs guyanais auront une indemnité parlementaire de base mensuelle brute s’élevant à 7 239,91 euros. Georges Patient, 71 ans, sénateur encarté La République en marche, réélu pour la troisième fois et Marie-Laure…