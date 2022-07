Ronan Liétar photographie la Charbonnière

Le photographe Ronan Liétar, installé en Guyane depuis près de 20 ans, termine une résidence à Saint-Laurent du Maroni pour un travail photographique sur le quartier de la Charbonnière. Un quartier en bord de fleuve, à la réputation parfois sulfureuse et à l’histoire passionnante. Une restitution est prévue lors des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains. L’habitat prend une place particulière dans le travail de Ronan Liétar. Après une œuvre reconnue dans le quartier de la Rénovation urbaine à Cayenne et il y a peu dans le quartier informel saint-laurentais de Chekepatty, pour ne citer que…