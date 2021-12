Risque de conflit d’intérêt pour le PDG d’Auplata au Congo

La tentaculaire enquête « Congo hold-up » menée par Mediapart et un consortium de journalistes et d’ONG sur le détournement d’argent public en République démocratique du Congo (RDC) pointe le « risque du conflit d’intérêt » dans lequel se trouve le PDG d’Auplata Mining Group Luc-Gérard Nyafé en raison des différentes fonctions qu’il occupe en RDC, où il est à la fois « ambassadeur itinérant » et chef d’entreprise implanté, entre autres, dans le secteur minier. L’homme d’affaires affirme vouloir « éviter tout amalgame » et annonce « remettr[e] à l’appréciation du président de la République [de RDC – ndlr] la question de [s]on rôle ». L’enquête en plusieurs volets…