Relancé, l’Observatoire de la scolarisation devra répondre aux enjeux d’accès à l’école

Le rectorat a relancé l’Observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative dont l’objectif est notamment de lutter contre le décrochage et de favoriser l’accès à l’éducation. Créée en 2005, cette instance était depuis quelques années une coquille vide. Or d’après le rectorat, 2 300 enfants seraient au 31 décembre 2022 privés d’une école pourtant obligatoire de 3 à 16 ans. Selon l’Insee, ce chiffre est plutôt de 5900. Loin des 10 000 avancés par l’Unicef et la Cour des comptes en 2021. Après trois ans d’apathie, l’Observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative (OSRE) a été…