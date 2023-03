A Cayenne et Saint-Laurent, « le passage en force du gouvernement cristallise encore plus la colère »

Après le passage en force du gouvernement Borne sur l’impopulaire réforme des retraites, la protestation ne faiblit pas et l’Intersyndicale est vent debout. Ce jeudi 23 mars, des actions se sont déroulées sur tout le territoire national pour cette 9e journée de mobilisation. En Guyane, trois barrages filtrants ont été érigés tôt ce matin sur l’Île de Cayenne et à Kourou, en plus du barbecue syndical organisé à Saint-Laurent. Reportages. « Le combat est loin d’être terminé, la fin de la partie n’est pas sifflée contrairement à ce qu’a dit Emmanuel Macron. Le passage en force du gouvernement cristallise encore plus…