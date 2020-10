Coderst EDF PEI : allô la préfecture ?

C’est à n’y rien comprendre ! Depuis une semaine, et malgré de nombreuses relances, la préfecture refuse de nous communiquer le résultat du vote en Conseil départemental de l’environnement et des risques technologiques (Coderst) qui s’était tenu jeudi 1er octobre. Ce jour-là le Coderst devait donner son avis sur le projet de centrale surdimensionnée dans la forêt marécageuse du Larivot porté par Edf Pei (Lire Guyaweb du 30/09).

Une semaine plus tard, aucune communication sur le nombre de voix en faveur du dossier, ni le nombre de présents etc. Seule certitude, une seule voix “contre” a été formulée.

Selon le média en ligne Euractiv, qui a eu accès à des informations confidentielles, sous les nombreux reproches formulés à l’encontre du surdimensionnement et du coût de production de la centrale du Larivot, Edf Pei prévoirait désormais de “mettre sous cocon” deux réacteurs de la centrale. Il s’agirait de ne pas concurrencer, retarder, la mise en place de modes de production autres, comme le parc photovoltaïque et les centrales à combustion de bois, actuellement défendues bec et ongles auprès des décideurs politiques locaux et parisiens et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) par les producteurs d’énergie concernés.

Contacté il y a plus d’une semaine par Guyaweb, Edf Pei refuse aussi de répondre à nos questions.