Centrale Edf : Le Coderst doit se prononcer

Jeudi, le Coderst devra se prononcer sur le projet surdimensionné de centrale au fioul envisagé dans la forêt marécageuse du Larivot. Un projet très rentable pour EDF PEI mais dont le dimensionnement, la localisation et le champ photovoltaïque annexé sont rejetés à l’unanimité par les avis les plus compétents depuis 2017. En 2019, l’Autorité environnementale soulignait l’incompatibilité du projet de centrale au fioul porté par Edf « avec le schéma départemental des carrières« , elle alertait aussi sur les « émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet serre » et « les conséquences indirectes [de ce projet surdimensionné, ndlr] pour l’autonomie énergétique de…