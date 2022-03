Présidentielle : la campagne officielle débute aujourd’hui

En Guyane, les scrutins se dérouleront la veille du vote national. Les 103 095 personnes inscrites sur les listes électorales sont ainsi invitées à se rendre aux urnes le samedi 9 avril pour le premier tour et le samedi 23 avril pour le second tour, dans l’un des 134 bureaux de vote que compte la collectivité. Par ailleurs, il est encore possible d’établir une procuration.

Ce qu’il faut savoir sur les scrutins à venir.

Quand ?

Samedi 9 avril pour le premier tour

Samedi 23 avril pour le second tour

« Par dérogation », les électeur·rices sont convoqué·es la veille du scrutin national « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain ». Dans l’Hexagone, l’élection aura lieu le dimanche 10 avril, et le dimanche 24 avril.

Où ?

Dans le bureau de vote correspondant au domicile.

Retrouver l’emplacement des 134 bureaux de vote de Guyane ici.

Douze candidat·es en campagne officielle

Les douze candidat·es à l’élection présidentielle disposent désormais du même temps de parole, qui est décompté. Des clips de campagne, dont la production est encadrée par des règles d’égalité de moyen, seront diffusés sur les chaînes radio et télé du service public. En Guyane, la campagne pour le premier tour prendra fin la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 avril, à minuit.

En Guyane, les documents de propagande électorale devront être livrés demain, mardi 29 mars, à la salle omnisports de Matoury. Ils seront ensuite envoyés aux 103 095 électeur·rices de Guyane par la Poste.

L’affichage doit désormais se faire uniquement sur les panneaux réservés à cet effet, et dans l’ordre suivant tiré au sort par le Conseil constitutionnel :

Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière (LO)

Fabien Roussel, pour le Parti communiste français (PCF)

Emmanuel Macron, pour La République en marche (LREM)

Jean Lassalle, pour Résistons!

Marine Le Pen, pour le Rassemblement national (RN)

Éric Zemmour, pour Reconquête!

Jean-Luc Mélenchon, pour La France insoumise (LFI)

Anne Hidalgo, pour le Parti socialiste (PS)

Yannick Jadot, pour Europe-Écologie les Verts (EELV)

Valérie Pécresse, pour Les Républicains (LR)

Philippe Poutou, pour le Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France.