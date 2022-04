Taux de participation à 17h : 37,55 %

En Guyane, le taux de participation pour le second tour de l’élection présidentielle qui a lieu ce samedi 23 avril est estimé à 37,55 % à 17h, en baisse de 3,64 points par rapport à 2017 (41,19 % à la même heure).

A 12h le taux de participation était de 15,89 %, en baisse de 4 points par rapport à 2017 (19,92 % à la même heure).

Pour rappel, au premier tour de l’élection présidentielle 2022 qui a eu lieu samedi 9 avril en Guyane, le taux de participation était de 15,53% à 12h et de 34,60% à 17h.

On prend les mêmes qu’en 2017 pour ce second tour : Emmanuel Macron (La République en marche, président sortant) et Marine Le Pen (Rassemblement national).

En Guyane le vote a lieu aujourd’hui samedi 23 avril, tandis qu’en France hexagonale il se tiendra demain dimanche 24.

Les 103 095 électeurs inscrits sur les listes électorales dans les 22 communes de Guyane peuvent voter aujourd’hui de 8h à 19h dans l’un des 134 bureaux de vote du territoire.

L’ensemble des résultats du scrutin – en Outre-mer et dans l’Hexagone – sera communiqué dimanche 24 avril à partir de 15h en Guyane (20h dans l’Hexagone).

Le direct se charge ci-dessous :