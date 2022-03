Présidentielle : « L’éducation est l’enjeu primordial des cinq prochaines années »

Géographe et politologue de pensée sociale-libérale, Georges-Antoine Leblanc dirige une entreprise de consulting après avoir enseigné dans le secondaire et à l’université de Guyane. A trente-trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, il répond à Guyaweb sur les enjeux du scrutin. Guyaweb : L’action d’Emmanuel Macron ici s’apprécie par rapport au respect des « Accords de Guyane » qui avaient été signés en avril 2017 sous son prédécesseur, François Hollande. Quel bilan peut-on tirer de cette mandature post-accords ? Georges-Antoine Leblanc : L’État a mis les moyens dans les infrastructures éducatives prévues dans l’Accord et budgétées à 250 millions d’euros. Les…