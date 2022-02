Présidentielle : quelle est la place de la Guyane dans les programmes des candidats ?

Dans sa série d’articles sur l’élection présidentielle, Guyaweb s’intéresse cette semaine à la place qu’occupe la Guyane dans les programmes des candidats et candidates. Le spectre des propositions va de l’ignorance totale à la présence concrète et répétée dans les programmes. La Guyane et le mouvement social précurseur des Gilets jaunes, la Guyane et sa Caravane de la liberté avant les convois canadiens et parisiens du même nom, la Guyane présente au Superbowl américain grâce à sa danseuse Sisley Loubet, la Guyane au centre du monde à Noël quand Ariane mit sur orbite le télescope spatial James Webb … mais…