Présidentielle : Christiane Taubira tente de relancer sa campagne

Incapable de faire l’union de la gauche derrière elle, Christiane Taubira réfute les procès en légitimité et répond de manière consensuelle à propos des Outre-mer. « Je suis candidate à la présidence de la République, pas à un secrétariat d’État ou à un poste de chef de service ! » D’un ton assuré, volontaire et cassant, Christiane Taubira recadre un journaliste. Ce dernier vient de lui demander, à la toute fin de sa conférence de presse ce mardi 8 février, ce qu’elle entend par « élevage industriel ». Au pupitre, la candidate vient de décliner ses propositions pour une « transition écologique » et d’annoncer qu’elle mettra « progressivement fin à l’élevage industriel…