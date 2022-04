Participation dans l’Hexagone à 17h : 63,23 %

En France hexagonale où le second tour de l’élection présidentielle a lieu ce dimanche 24 avril, le taux de participation est de 63,23 % à 17h, en baisse de deux points par rapport à 2017 (65,30 %) et par rapport au premier tour (65 %) qui a eu lieu il y a deux semaines.

En Guyane où le second tour de l’élection a eu lieu hier samedi 23 avril, le taux de participation était de 37,55 % à 17h, en baisse de 3,64 points par rapport à 2017 (41,19 %) mais en hausse de 2 points par rapport au premier tour (34,60%).

On prend les mêmes qu’en 2017 pour ce second tour : Emmanuel Macron (La République en marche, président sortant) et Marine Le Pen (Rassemblement national).

En France hexagonale 48,7 millions d’électeurs peuvent voter aujourd’hui dimanche 24 avril de 8h à 19h ou 20h selon les villes.

L’ensemble des résultats du scrutin – en Outre-mer et dans l’Hexagone – sera communiqué à partir de 15h en Guyane (20h dans l’Hexagone).

Le direct se charge ci-dessous :