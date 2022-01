Christiane Taubira, candidate à la présidentielle

Christiane Taubira l’ancienne ministre de la Justice, originaire de Cayenne, a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle d’avril prochain lors d’un meeting à Lyon ce samedi 15 janvier.

C’est la fin d’un suspense qui n’en était pas vraiment un et le début d’une question qui s’annonce lancinante : Christiane Taubira parviendra-t-elle à sauver la gauche ? L’ancienne Garde des Sceaux a annoncé très officiellement et très solennellement être « candidate à la présidence de la République » d’avril prochain.

L’annonce en a été faite depuis un meeting à Lyon, dans le département du Rhône. Ancienne ministre de François Hollande, figure iconique de la gauche de gouvernement, auteure de la loi sur le « mariage pour tous », Christiane Taubira a annoncé dans le même temps qu’elle se soumettra au verdict de la « Primaire populaire ». Cette dernière est une organisation militante de gauche qui organise un scrutin à la toute fin du mois de janvier 2022, dans le but affiché de produire une candidature unitaire de la gauche. La « Primaire populaire » doit annoncer justement ce samedi 15 janvier 2022 la liste des personnes soumises au vote des militants. Christiane Taubira y figure en bonne place.

« Je veux prendre ma part, toute ma part, a déclaré Christiane Taubira depuis la tribune de son meeting lyonnais, organisé dans le quartier historique de la Croix-Rousse. Les Français m’ont dit leur désespoir. Je m’engage auprès de vous parce que je partage l’aspiration à un autre mode de gouvernement. Nous voulons un gouvernement qui écoute, qui sache dialoguer au lieu de moraliser et de caporaliser. »

La candidate a ensuite décliné ses priorités, quatre axes qui vont de l’augmention des salaires – « le Smic doit passer à 1400 euros net » – à une refondation de l’Ecole ainsi qu’un « nouvel espace européen de liberté avec des institutions renégociées ».

C’est la deuxième fois que Christiane Taubira participe à un scrutin présidentiel : elle a déjà été candidate en 2002 au nom du Parti radical de gauche (PRG) et elle avait rassemblé 2,32% des suffrages lors du premier tour de cette élection. 20 ans plus tard, cette nouvelle candidature est aussi une forme de revanche sur un appareil politique de gauche dont elle estime qu’il n’a pas été à la hauteur et ne se trouve toujours pas au rendez-vous des enjeux politiques du moment : Guyaweb reviendra en détail sur cette candidature et sa signification politique profonde dans une enquête à paraître très bientôt.

Photo de Une : copie d’écran Facebook live Christiane Taubira