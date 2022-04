Présidentielle 2022 : le front républicain anti-extrême droite aura-t-il lieu ?

Cinq ans après, Emmanuel Macron (27,84%) et Marine Le Pen (23,15%) s’affronteront à nouveau, les 23 et 24 avril. Si au Rassemblement national cette qualification pour le second tour est synonyme de triomphe, la plupart des formations politiques appelle d’ores et déjà à faire barrage à l’extrême droite. En Guyane, où Jean-Luc Mélenchon a récolté plus de 50% des suffrages, les réactions politiques se font rares. « Nous avons eu une petite frayeur pour Marine à un moment », reconnaît Jérôme Harbourg, délégué départemental de Guyane pour le Rassemblement national (RN). « Mais les électeurs ont fait le choix du vote utile…