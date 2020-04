Premier décès dû au Covid-19 au Suriname

Rik Schuitemaker, septième personne testée positive au Covid-19 au Suriname, est décédé ce vendredi dans ce pays voisin de la Guyane, ont révélé les autorités sanitaires locales.

Rik Schuitemaker septième personne au Suriname testée positive au nouveau coronavirus, est décédé vendredi à l’hôpital de Saint-Vincent a rapporté la presse de ce pays, relayant une information des autorités gouvernementales.

«Jusqu’au tout dernier moment, les médecins et les infirmières du département IC de l’hôpital avaient travaillé pour remettre le patient d’aplomb.», affirme De Ware Tijd

Le nombre de positifs au Suriname est actuellement officiellement de 10 personnes.

Huitième personne officiellement testée positive, l’ambassadeur de France à Paramaribo, Antoine Joly a, lui, été transféré dimanche dernier en Guyane (voir cet article).

Au Suriname, au moins trois personnes préalablement infectées sont désormais considérées guéries selon DWT qui indique que dans ce pays : «Si plus aucun virus n’est détecté lors du troisième dépistage, l’individu est déclaré complètement guéri et la quarantaine est terminée».

En termes de mesures d’exception, le Suriname a notamment décidé un couvre-feu partiel soit de 20 heures du soir à six heures du matin, note DWT

Les réunions de plus de dix personnes y sont toujours interdites. Les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre et doivent passer prochainement à l’enseignement à distance à la télévision pour une partie des élèves (ceux scolarisés en 5ème et 6ème années soit depuis 5 et 6 ans comprend-on).

Le transport public par bus et par bateau est toujours paralysé et les services gouvernementaux ainsi que le monde des affaires ont adapté leur mode de fonctionnement, selon DWT

«Il est conseillé aux citoyens de garder une distance d’au moins deux mètres (…) et de respecter les règles d’hygiène telles que le nettoyage constant des mains. », note le confrère surinamais

«Le gouvernement du Suriname prépare une loi sur des conditions civiles exceptionnelles qui, si elle est approuvée par le Parlement, pourrait être mise en œuvre si la situation du COVID-19 dans le pays venait à empirer», note enfin DWT.

Sans plus de précisions en l’état.

FF (avec DWT)