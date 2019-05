Pollution en matières en suspension crique Yaoni jusqu’à la Comté…

Au regard du silence assourdissant de la Deal imposé par la préfecture suite à nos sollicitations dans le cadre d’investigations sur un sujet environnemental d’intérêt général (voir cet article) concernant les rejets imputables aux activités minières légales (selon un communiqué du préfet du 8 mai et un arrêté de la Deal du 3 mai) et ce dans la crique Yaoni, nous sommes allés vérifier nous mêmes, mardi 14 mai, la couleur de l’eau de cette crique. On constate que les différentes diffluences de la crique Yaoni rejettent des eaux chargées en matières en suspension dans la rivière Comté. En partant…