Peines alourdies pour les quatre militants du Mayouri Santé Guyane

Dix-huit mois de prison ferme pour les quatre manifestants reconnus coupables d’avoir incendié la façade de l’hôtel préfectoral, interdiction d’exercer dans la fonction publique et trois ans d’interdiction de manifestation à Cayenne et Matoury. Le verdict en appel rendu ce jeudi va au-delà des réquisitions du parquet et de celui rendu en première instance. Les trois juges de la cour d’appel sont allés au-delà des réquisitions du procureur général qui demandait la confirmation des peines prononcées en première instance et une interdiction de manifestation de trois ans. La cour d’appel reconnaît à Gilles Beaudi, agent de la mairie de Cayenne…