Pasteur confirme avoir trouvé deux cas du variant préoccupant brésilien de Manaus dans ses dernières séquences relatives à des échantillons guyanais

Le directeur de Pasteur en Guyane, le virologue Mirdad Kazanji a confirmé ce matin à Guyaweb que l’Institut Pasteur à Paris a trouvé « cette semaine », par séquençage, la présence du VOC (variant of concern) dit P1 de Manaus dans deux prélèvements guyanais séquencés et ce sur plus de 110 séquences , « 114 prélèvements envoyés à Paris et séquencés là-bas », dont les résultats ont été connus ces derniers jours selon le virologue. « 30% de ces séquences dévoilent en outre la présence de l’autre variant brésilien P2. Il s’agit d’un variant (trouvé à Rio, à Singapour, au Japon, au Royaume Uni, Irlande et…