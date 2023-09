Or : un couple de Brésiliens, d’une société légale, contrôlé avec 6 kilos et demi d’or non déclarés, condamné seulement pour un kilo et demi de métal jaune gardé à domicile

Les faits remontent à l’année 2018, un couple de Brésiliens se fait contrôler sur la RN2. Ils exploitent la société minière Correi. Ils transportent de l’or, près de 5kg (4983 g) sans que le poids ne soit précisé, ni la commune d’origine du minerai. Au domicile du couple, 1538 g d’or est trouvé par les enquêteurs, non déclaré. Rapidement, le 22 mai 2018, l’homme et la femme sont condamnés par le tribunal correctionnels. Joao Alves Dos Santos né le 9 juin 1971 à Bacacal au Brésil écope de 12 mois de pris on avec sursis, son épouse Elizabeth Barros Braga…