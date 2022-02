«On les connait les nègres de salon» : Yvane Goua plus fortement condamnée, elle passe d’une amende à une peine de prison avec sursis !

Trois mois de prison avec sursis, 500 euros d’amende en appel, c’est plus qu’en première instance où le tribunal s’était contenté d’une amende. En matière de dispositions civiles, 1000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros de frais de procédure pour les deux instances au bénéfice du gendarme Aymeric Pedro originaire de Saint-Louis sur l’île de La Réunion. «On les connait les nègres de salon», c’est le propos que la justice reproche à Yvane Goua. Yvane Goua, 42 ans le 28 mars prochain a écopé d’une peine de prison entièrement assortie du sursis en appel. En matière d’échelle de…