« L’ethnicité au cœur des questions scolaires. Le cas de la France hexagonale »

Une conférence qu’Abdelhak Qribi donnera jeudi 6 juin à 18h30 à l’Université de Guyane.

« L’ethnicité à l’Ecole est entendue comme un mode de différenciation sociale basée sur un sentiment d’appartenance, réel ou imaginaire, définissant des frontières entre un « nous » et les autres. Elle sous-tend les relations et tend à les structurer. Elle renforce les inégalités entre élèves. En France, si la sociologie de l’éducation est restée longtemps indifférente au phénomène, les tendances récentes de la recherche renouvellent les approches. Effectivement, l’attention portée aux dynamiques internes des établissements scolaires et des relations quotidiennes ainsi que des observations de type qualitatives à l’échelle micro-locale notamment, ont permis l’identification et l’analyse des processus à l’œuvre dans l’espace scolaire. Qu’apportent donc ces éclairages et quelles réflexions suggèrent-ils au niveau de la Guyane ? »

Maître de conférences en Sciences de l’Education à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Guyane, Abdelhak Qribi a publié Socialisation interculturelle et identité en 2012 chez L’Harmattan et il a codirigé l’ouvrage collectif La démarche qualité sans le champ médicosocial paru en 2010 chez Eres.