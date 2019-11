Ce spectacle de musiques, vidéos, chants et danses aura lieu vendredi 22 novembre à l’Université de Guyane.

« Exils » est la restitution de l’atelier d’écriture créative des enseignantes Tina Harpin et Mylène Danglade avec leurs étudiants de Lettres, dans le cadre d’une résidence de création avec les artistes féministes Alexandra Fournier et Marjorie Delle-Case.

Alexandra Fournier est comédienne et metteur en scène, elle travaille au théâtre, au cinéma, à la radio et dans des centres d’art. Marjorie Delle-Case est auteure, compositrice, interprète, DJ et video designer.