« Le gouvernement doit refuser la prolongation de la concession Montagne d’or »

Dans un contexte d’incertitude quant à l’abandon définitif du projet minier de la Montagne d’or malgré les annonces du gouvernement à ce propos, le collectif Or de question publie une tribune dans Le Parisien-Aujourd’hui en France et sur Guyaweb. Le collectif, qui se bat contre ce projet depuis désormais près de trois ans, demande à ce que la concession minière de la Montagne d’or ne soit pas renouvelée. Il y a deux semaines, la Compagnie de la Montagne d’or publiait une tribune sur le site des Échos dans laquelle elle défendait son projet.

Face au flou qui perdure sur l’avenir du projet Montagne d’or le collectif Or de Question et les organisations cosignataires Maiouri Nature Guyane, Nature Rights, ANV Cop21, Alternatiba, Planète Amazone, les Amis de la Terre France, Aitec, la fondation France Libertés, Attac France, ISF Systext et Notre Affaire à Tous, la Ligue des droits de l’Homme et Canopée Forêts vivantes demandent au gouvernement de refuser immédiatement la prolongation de la concession Montagne d’or, seule garantie d’un abandon ferme et définitif de ce projet inacceptable.

En effet, malgré les récentes déclarations du ministre de la transition écologique François de Rugy et de sa secrétaire d’État Emmanuelle Wargon qui affirment que le projet de la Montagne d’or « ne se fera pas« , son abandon n’a toujours pas été acté officiellement. En rouvrant la réforme du code minier, le gouvernement laisse à la compagnie la possibilité de revenir avec un projet modifié, ce que nous refusons d’emblée : la mine industrielle responsable et durable, ça n’existe pas !

Malgré son engagement vis à vis des Guyanais.es, le ministre de la transition écologique et solidaire a annulé sa visite prévue mi-juin, mais nous ne laisserons pas le gouvernement jouer le jeu de la chaise vide. Il s’agit désormais de trancher la question une bonne fois pour toute.

Depuis le 31 décembre dernier, la concession historique de la compagnie minière Montagne d’or est arrivée à expiration. La société a fait une demande de renouvellement qui est donc actuellement sur le bureau du ministère de la transition écologique et solidaire et de Bercy.

En rejetant la demande de prolongation, le gouvernement peut enterrer définitivement le projet et sortir la tête haute de ce dossier. En revanche, si la prolongation de la concession était accordée à la compagnie Montagne d’or, celle-ci bénéficierait de 25 années supplémentaires pour relancer le chantier. Une telle décision serait incohérente et inacceptable au regard des récentes déclarations du gouvernement en faveur du climat et de la protection de la biodiversité.

Le collectif Or de question tient à rappeler qu’il s’est mobilisé durant la consultation concernant la prolongation de la concession qui a eu lieu du 30 novembre au 14 décembre 2018. Grâce à un formulaire de participation en ligne, nous avons collecté 2.798 avis négatifs auxquels s’ajoutent les 6.540 participations obtenues par le biais de notre partenaire Sauvons la Forêt. Soient 9.338 avis déposés à l’encontre de la prolongation de cette concession minière. Ces avis doivent être respectés.

Nous estimons que le gouvernement doit abandonner les déclarations de façade pour prendre enfin une décision ferme et définitive en enterrant une bonne fois pour toute le projet de la compagnie Montagne d’or. Le refus de la prolongation de la concession signant l’abandon du projet Montagne d’Or est la seule option permettant au gouvernement de répondre réellement à ses engagements environnementaux ainsi qu’aux attentes des citoyennes et citoyens.

Les organisations signataires :

Or de question, Maiouri Nature Guyane, Nature Rights, ANV Cop21, Alternatiba, Planète Amazone,

Les Amis de la Terre France, Aitec, France Libertés, Attac France, ISF Systext, Notre Affaire à Tous,

la Ligue des droits de l’Homme, Canopée Forêts vivantes

