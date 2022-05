Cayenne-Belém, la liaison relancée par Havas Voyages et Air France

Par le biais de son représentant en Guyane, le groupe Sainte-Claire, Havas Voyages a signé le mois dernier un partenariat avec Air France pour relancer les liaisons aériennes vers le Brésil, en jachère depuis les retraits des compagnies Surinam Airways en 2018 et Azul en 2020. En guise de reprise post-Covid, trois vols aller-retours vers Belém vont être proposés pour ce mois d’août.

Cette nouvelle annoncée sur le facebook de Radio Peyi a, sans aucun doute, fait de l’effet aux amoureux du pays de la Samba. Guyaweb vous donne de plus amples précisions.

Partenaires de longue date, Air France et Havas Voyages viennent de relancer les liaisons aériennes entre la Guyane et le Brésil. Au mois d’août, Cayenne sera à nouveau connectée à Belém, capitale du Para. « C’est le voyagiste qui en est à l’initiative » nous précise-t-on du côté d’Air France. C’est lui qui a scellé ce partenariat le mois dernier « pour désenclaver la Guyane et relancer cette liaison touristique », confirme Natacha Blumet, la directrice commerciale du groupe Saint-Clair, représentant d’Havas en Guyane.

Pour ce faire, le voyagiste affrète un avion, paye un vol charter. C’est-à-dire un vol commercial en dehors des lignes à horaires réguliers. Havas paye ponctuellement pour affréter un avion d’Air France. En l’espèce, un Airbus A320 de 173 places pour les vols Cayenne-Belém. Charge au voyagiste de le remplir. Il ne s’agit donc pas d’une ligne pérenne ouverte par Air France, mais seulement de rotations ponctuelles comme nous le confirme le service communication de la compagnie, joint par téléphone.

Seulement trois rotations

Après 2 ans de Covid aux effets dévastateurs pour le trafic aérien – Azul en est une des victimes collatérales en Guyane – la reprise se fait par pallier. Havas va d’abord proposer trois vols aller-retours, et uniquement « pour ce mois d’août », précise Natacha Blumet. En cas de taux de remplissage intéressants, la liaison sera pérennisée sur les vacances de Toussaint et de Noël pour cette ligne touristique qui « fonctionne grâce aux périodes de vacances scolaires ».

Trois rotations donc, du 29 juillet au 5 août, 5 août au 12, et 12 au 19 août. Pas d’avantage. « Nous prenons déjà un risque financier, ce n’est pas facile d’affréter un avion d’Air France en été. Et pour voyager au Brésil, il faut un schéma vaccinal complet », précise avec franchise Natacha Blumet. Des contraintes sanitaires qui au vu du taux de vaccination en Guyane (41,2% au 6 mai) ont freiné Havas sur le nombre de rotations.

Entre 399 et 490 euros

Côté infos pratiques, le vol hebdomadaire partira le vendredi à 12h40 de Cayenne pour une arrivée sur les rives de l’Amazone à 14h. Retour le vendredi suivant à 15h10, arrivée à 16h30 à Félix-Eboué. Côté prix, Havas propose trois échelons. Un premier à 399 euros pour l’aller-retour, avec une valise en soute comprise dans le prix. Un second à 459 euros et un troisième à 490 euros.