Ilann, 12 ans, vice-champion du monde de kitesurf freestyle

C’est une sacrée performance, restée pourtant discrète. Le Guyanais Ilann Merarin est devenu vice-champion du monde junior de kitesurf freestyle, à l’issue d’une compétition inscrite à la Global Kitesports Association (GKA) et organisée par SNK et Glisse & Kite. Du 11 au 14 avril à Saint-Pierre La Mer dans le département de l’Aude, Ilann a participé à la Coupe du monde Juniors de kitesurf avec deux autres kiters guyanais, Gaspard Petit et Tom Recalde, licenciés comme lui au club Fo Kon Kite de Rémire-Montjoly qui a financé une partie de leur déplacement. Ils se sont retrouvés parmi une soixantaine de…