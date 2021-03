Une résidente d’un Ehpad à Cayenne décède peu après avoir été vaccinée contre le Covid-19

«Une résidente de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Ebène, à Cayenne, est décédée le (mercredi) 17 février dernier. Elle avait été vaccinée contre le Covid-19 peu avant», a indiqué l’ARS dans la lettre pro de ce lundi 1er mars. « La concomitance de ce douloureux événement et de la vaccination n’est pas exceptionnelle chez les personnes très âgées et ne présage en rien d’un lien de cause à effet. Cette situation est d’autant plus fréquente que la vaccination se fait à grande échelle. Aujourd’hui, près de trois quarts des résidents des quatre Ehpad de Guyane ont été vaccinés.»,…