Une partie du bourg de Saint-Georges privée de réseau fixe et internet depuis une semaine

Le temps commence à être long. Le réseau de téléphone fixe et internet d’Orange ne fonctionne plus depuis une semaine dans une partie du bourg de Saint-Georges de l’Oyapock, ville-frontière avec le Brésil. La mairie ou encore le restaurant Chez Modestine sont impactés.

“A la mairie de Saint-Georges et dans ses environs, nous n’avons ni téléphone fixe ni internet depuis mardi dernier. On est complètement bloqués car tout se passe maintenant par internet et donc l’organisation du travail se fait au ralenti” déplore Bastien Tarin, directeur général des services (DGS) de la commune frontalière, auprès de Guyaweb.

“Ce problème a été signalé à Orange qui nous a assurés que la panne serait réparée ce mardi et pour l’heure ce n’est pas encore le cas” ajoute Bastien Tarin.

La cause de la panne n’est pas connue mais le DGS nous a informés de “l’incendie d’une construction inhabitée la semaine dernière” et il a précisé que “le lendemain il n’y avait ni internet ni téléphone fixe” dans une partie du bourg de Saint-Georges de l’Oyapock, à 190 kms de Cayenne.

Pour l’heure l’origine de cet incendie « n’est pas établie » nous a confirmé le major Gortois de la gendarmerie de Saint-Georges, précisant qu‘ »il n’y a pas de blessé » et que « les habitations alentour n’ont pas été touchées ».

Dans le centre-bourg, à quelques pas de la mairie, le restaurant Chez Modestine situé sur la place Romain Garros est aussi pénalisé. “C’est le bazar pour répondre aux réservations, les clients ne peuvent pas nous contacter sur notre ligne fixe” nous explique Gilles Millecan, un des employés du restaurant. Il espère aussi que la réparation s’effectuera ce mardi 3 septembre mais à l’heure où nous écrivons ces lignes il nous indique que “rien n’a été fait”.

Contacté ce mardi en début d’après-midi, le service com’ d’Orange aux Antilles nous a d’abord dit ne « pas (avoir) connaissance du problème » qui pourtant prive une partie du bourg de Saint-Georges de téléphone fixe et d’internet depuis une semaine.

Le service com’ d’Orange nous a ensuite indiqué qu’ « un technicien se rendra sur place demain ou après-demain » et que seuls « trois clients » sont touchés… de taille néanmoins puisqu’il s’agit notamment de la mairie de Saint-Georges.