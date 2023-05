Une marche unitaire pour ce lundi 1er mai

Toujours unis, les huit syndicats qui composent l’intersyndicale guyanaise depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites proposent une marche unitaire de défense des acquis sociaux ce lundi 1er mai, à l’occasion de la Fête du travail.

La date est symbolique, le parcours historique. Dès 7h30 lundi, l’Union des travailleurs guyanais (UTG) lance le top départ d’une marche syndicale depuis ses locaux de la Maison du peuple, avenue Ronjon à Cayenne.

Un point de ralliement avec les autres organisations syndicales est prévu à 9h devant la caserne des pompiers avant une déambulation dans le centre-ville, un arrêt pour des prises de parole devant la préfecture et un retour à la Maison du peuple.

« C’est le parcours historique que la marche du 1er mai emprunte chaque année » a précisé ce vendredi Gilles Beaudi, secrétaire général adjoint de l’UTG, lors d’une conférence de presse. « Un rassemblement est prévu à Saint-Laurent également. Quant aux camarades de Kourou, ils nous rejoindront sur Cayenne.«

Dans les mots d’ordre, les retraites figureront en bonne place mais ne seront pas les seules revendications portées par les syndicalistes affirment-ils. « Nous sommes toujours mobilisés sur les retraites malgré la promulgation, au moins jusqu’au 3 mai et la décision du Conseil constitutionnel sur le RIP [référendum d’initiative partagée, ndlr], mais nous devons défendre les acquis sociaux dans leur globalité » explique Patrick Christophe, secrétaire général de la CFTC.

Le premier référendum d’initiative partagée, porté par la gauche qui espérait un feu vert pour entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d’une hypothétique et inédite consultation des Français pour contrecarrer la loi voulue par le gouvernement, a été rejeté par le Conseil constitutionnel le 14 avril en parallèle de la validation du projet de loi.

« On croit au pouvoir du peuple »

« Il y a plein d’autres acquis sociaux à défendre contre ce gouvernement pervers« , plein de « mépris », qui allume des « contre-feux dans l’opinion pour faire oublier la réforme des retraites sans jamais se remettre en question » considère Daniel Clet, le secrétaire général de la CFDT.

Contre « le déni de démocratie » qu’ils ont dénoncé à l’occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites, les membres de l’intersyndicale de Guyane – UTG, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Solidaires, FO, Unsa et FSU – ont prévu de faire du bruit. « Des portatifs sonores » seront de la marche ce lundi assure Suley Jaïr (FSU), en référence aux concerts de casseroles qui accompagnent chaque déplacement ministériel ou présidentiel depuis une semaine dans l’Hexagone.

Malgré « l’apaisement » recherché par le président depuis son allocution télévisée du 17 avril, l’exécutif est sous le feu des critiques syndicales, mais pas que. Et ce n’est pas le discours de politique générale de la Première ministre, prononcé mercredi, qui risque d’infléchir les positions. « Je n’ai même pas écouté vu qu’eux ne nous écoutent pas » souligne Gilles Beaudi. « Le gouvernement essaye de faire passer la pilule pour que l’on oublie les retraites.«

Dans cette feuille de route, Elisabeth Borne a parlé emploi, immigration, transition écologique, services publics, ordre républicain, mais pas un mot sur les retraites qui semblent déjà dans le rétroviseur du gouvernement, bien décidé à ne pas reculer sur cette réforme phare du quinquennat.

« Le gouvernement est un rouleau compresseur qui se fiche de la fonction publique, de l’hôpital, de l’éducation, au bénéfice des plus riches. Il faut lutter contre cela » estime Suley Jaïr qui espère une journée de mobilisation « massive« . « On se doit de poursuivre la lutte contre ce gouvernement qui méprise les salariés, les fonctionnaires, la population » ajoute Patrick Christophe. « Nous, on croit au pouvoir du peuple.«