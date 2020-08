Une jeune femme atteinte par le Covid-19 meurt à l’hôpital de Cayenne, une disparition non répertoriée parmi les décès Covid

Le week-end dernier, une jeune femme, âgée de 23 ans selon nos informations, est décédée à l’hôpital de Cayenne après avoir donné naissance à un enfant. Elle était atteinte du Covid-19, selon nos informations. Or, son décès ne figure pas parmi les décès Covid officiellement répertoriés par les autorités si l’on se fie aux informations fournies en début de semaine par l’ARS. Sollicités ce vendredi sur la mort de cette jeune femme, par téléphone et par courriel, l’ARS et la direction de l’hôpital ont choisi de ne pas nous répondre. Une source proche du préfet indique qu’une explication des autorités…