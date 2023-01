Une femme en lot de tombola à Saint-Laurent du Maroni : l’organisateur poursuivi pour proxénétisme

« Nous organiserons un tirage au sort où vous pouvez gagner une femme ou une (sic) coffret de bière » : telle est l’annonce figurant en toutes lettres et en trois langues (français, espagnol, néerlandais) sur l’affiche transmise sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Pour se représenter ce lieu, il faut partir de la station Total de Saint-Laurent du Maroni (qui s’était fait attaquer il y a quelques mois), à côté, il y a ensuite un grand quartier informel appelé la Pépinière et tout au bout de ce quartier, après une dernière ruelles jonchée d’habitations informelles, on trouve ce lieu qui…