Une étude scientifique conclut à la probable surcontagiosité du variant P1 brésilien aux 17 mutations et à sa possible résistance à l’immunité issue d’une précédente infection au Covid-19

Un collège de scientifiques a publié une pré-étude ces derniers jours (voir ce lien) dont les conclusions soulignent : «nous estimons que [le variant préoccupant] P.1 [dit de Manaus] peut être 1,4 à 2,2 fois plus transmissible et 25 à 61 % plus susceptible d’échapper à l’immunité protectrice obtenue par une infection antérieure par des lignées non P.1.» Ce variant préoccupant brésilien du coronavirus, désormais également trouvé notamment au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens, pourrait donc être effectivement plus contagieux -comme soupçonné- et possiblement échapper à l’immunité fournie par une infection passée, selon les scientifiques. Le travail scientifique en…