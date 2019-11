Une embarcation a chaviré vendredi soir près du poste de contrôle d’Iracoubo, une femme a été secourue

Une embarcation a chaviré hier soir à proximité du poste de contrôle routier d’Iracoubo a-t-on appris ce matin auprès de la gendarmerie et d’une fiche des services de secours (pompiers) Une femme, de nationalité haïtienne, selon la gendarmerie, et se disant enceinte a appelé au secours suite au chavirage et a été secourue par la brigade d’Iracoubo et les pompiers, nous a-t-on confirmé de sources concordantes. Elle a alors affirmé que d’autres personnes se trouvaient dans l’embarcation. Choquée, la dame secourue a été transportée à l’hôpital de Kourou, elle y est actuellement auditionnée selon la gendarmerie. Durant la matinée de…