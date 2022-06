Un surveillant guyanais de Fresnes en prison pour trafic de drogue et blanchiment

Un surveillant pénitentiaire de la maison d’arrêt de Fresnes, originaire de la Guyane a été jugé mercredi 14 juin par le tribunal correctionnel de Créteil pour trafic de drogue et blanchiment. Il a été incarcéré dès l’issue du procès et condamné notamment à 5 ans d’interdiction professionnelle. Lors du procès, « le surveillant originaire de Guyane en cause a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, et 5 ans d’interdiction professionnelle, avec mandat de dépôt à l’audience. », nous a indiqué ce vendredi 24 juin le parquet de Créteil. Mandat de dépôt signifiant case prison dès l’issue des débats….