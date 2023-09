Un policier municipal condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

La Cour d’appel a revu à la baisse la condamnation de Sylvain Afric, policier municipal, pour violences conjugales sur son épouse, en ramenant la peine à 4 mois de prison avec sursis contre 10 mois avec sursis octroyé en septembre 2022 par le tribunal correctionnel. : Sylvain Afric est né le 17 (ou 28) octobre 1960 à Cayenne et vit à Rémire-Montjoly, il va donc avoir 63 ans. Sa femme a 32 ans. Les faits de violence se passent à Montsinéry-Tonnegrande, il y a un peu plus d’un an et demi, le 31 janvier 2022 comme le rappelle Corinne Biache,…