Un piroguier amérindien de l’armée blessé au cours d’un accident sur l’Oyapock

Un piroguier amérindien des forces armées de Guyane (FAG) a été accidenté ce mardi au cours d’une mission de surveillance sur l’Oyapock. «Cela s’est passé ce matin pas loin du bourg», nous a confirmé mardi soir Georges Elfort, le maire de Saint-Georges de l’Oyapock. «C’est la saison des pluies et dans ce cas-là, en naviguant sur le fleuve, vous pouvez être surpris par des arbres non visibles et presque à la surface, il faut faire très attention. De ce que je sais la pirogue a percuté ce genre de chose», a poursuivi l’édile. Guyaweb avait révélé la semaine dernière que…