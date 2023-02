Un « émetteur radio » inconnu cause une mégacoupure à Camopi

Un « émetteur radio », dont l’origine est encore indéterminée selon Orange, a engendré depuis fin décembre une mégacoupure internet et téléphonie mobile sur le Moyen Oyapock. Les familles de Camopi sont en colère.

Depuis Camopi. Le mécontentement est très fort sur le Moyen Oyapock car le millier d’habitant·es est impacté depuis fin décembre par une mégacoupure téléphonique et internet sur le réseau Orange*, principal fournisseur d’accès internet et de téléphonie mobile dans le bourg de Camopi et les environs.

Pour les client·es de cet opérateur, le réseau est majoritairement interrompu. Aucune communication téléphonique n’est possible hormis à de rares moments par temps ensoleillé.

Second problème : aucune explication officielle à cette mégacoupure n’a été fournie à ce jour aux abonné·es par le Groupe Orange et la municipalité. Un manquement qui accentue le sentiment de laissés-pour-compte. D’autant qu’aucun geste commercial n’a été pratiqué se plaignent les habitant·es.

« Nos enfants sont au lycée à Cayenne mais on ne sait pas ce qui se passe pour eux. J’ai plusieurs enfants en stage, en formation, à l’armée : on se contacte par whatsapp en laissant des messages mais je préfèrerais entendre leur voix » déplore Jérémie Mata qui habite à l’Îlet Moulat. « Les familles s’inquiètent car elles n’arrivent pas à avoir des nouvelles de leurs proches hospitalisés » témoigne aussi Mathilde Tatou, la 1e adjointe de la commune.

Contacté jeudi, le Groupe nous a répondu.

Guyaweb : à ce jour, quelles sont les causes probables des coupures des télécommunications ? Les causes sont-elles toujours recherchées ?

Depuis le 27 décembre 2022, le signal est brouillé à l’arrivée à Camopi par un autre émetteur radio, qui s’est positionné sur la même fréquence qu’Orange. Cela occasionne des perturbations et coupures sur la téléphonie mobile dans le bourg.

Le signal brouilleur est visible, mais la source n’est pas détectable. Elle peut provenir des alentours de Camopi comme du Brésil en face. Dès le constat de l’incident, les investigations ont commencé mais cela s’avère long et complexe.

Qu’avez-vous mis en oeuvre pour solutionner le problème ?

Plusieurs missions techniques héliportées ont été diligentées sur Camopi depuis janvier, afin d’identifier précisément la source du problème. Mais elles n’ont pas permis d’identifier l’origine. Il faut procéder par élimination et effectuer des tests réguliers, nécessitant parfois la coopération d’autres opérateurs. Les investigations se poursuivent actuellement avec la coopération des autres opérateurs présents à Camopi. Parallèlement, nous travaillons à la mise en œuvre d’une autre solution, qui nous obligera probablement à modifier nos propres fréquences d’émission pour contourner le brouillage.

Avez-vous une date de retour à la « normale » ?

Nous mettons tout en œuvre pour un retour à la normale.

*Orange fournit de la téléphonie mobile 4G au bourg de Camopi en utilisant la technologie satellitaire. Un signal radio est envoyé depuis le littoral vers un satellite, qui renvoie les ondes radio vers un récepteur spécifique situé à Camopi.