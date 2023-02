Un congrès pour développer la Protection maternelle et infantile

Pour la première fois en Guyane, un congrès a été consacré à la Protection maternelle et infantile qui assure pour le compte de la CTG la consultation, la prévention et le suivi des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans. Des missions qu’elle peine à remplir à 100%, croulant sous les demandes. Un nouveau schéma directeur, amorcé lors du congrès, doit permettre de réorganiser l’institution. Avec 8 000 naissances par an, la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants est un enjeu primordial en Guyane. Une mission en partie dévolue à la Protection maternelle et infantile…