Un cas lundi à Saül, montée lundi à Rémire-Montjoly, la baisse générale se poursuit partout sauf sur l’Oyapock

La tendance à la baisse générale se poursuit, un cas lundi à Saül non éclairci par l’ARS. On ne sait pas si c’est une personne de Saül vivant ou ayant voyagé sur le littoral, un orpailleur clandestin ou autre. Et une montée des cas lundi sur Rémire-Montjoly, sans explication. Le R0 taux de reproduction du virus baisse nettement à 0,56. La tendance par secteur montre une baisse partout sur 7 jours glissants (samedi) et une stabilisation sur le fleuve Oyapock. La baisse se répercute sur les hospitalisations. Pas sur le nombre de décès, ceux-ci ayant un décalage. Les décès sont…