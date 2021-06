Un bébé de 5 mois et une femme de 34 ans sont décédés des suite du Covid-19 respectivement mercredi et jeudi en Guyane

Un bébé de 5 mois infecté par le Covid-19 est décédé mercredi 16 juin au centre hospitalier de Cayenne.

Jeudi 17 juin, c’est une jeune femme de 34 ans, atteinte par le Covid-19 qui est décédé du Covid-19 également au sein de cet établissement hospitalier. Ces deux faits nous ont été confirmés de source proche des autorités sanitaires.

Ces deux décès Covid, très inhabituels au regard de l’âge des défunts, font partie des 5 décès Covid déplorés en Guyane entre mardi et jeudi compris.

Sollicitée sur le point des éventuels facteurs de comorbidités chez les personnes concernées, l’ARS n’a pas pour l’heure répondu sur la question.

Outre ces deux décès d’une jeune femme et d’un nourrisson de 5 mois déplorés cette semaine au centre hospitalier de Cayenne, un homme de 63 ans souffrant d’une forme grave du Covid-19 est décédé mardi 15 juin, encore au centre hospitalier de Cayenne. Le même jour un patient Covid de 79 ans est décédé «à l’hôpital», a-t-on indiqué de source sanitaire sans préciser l’établissement hospitalier de Guyane concerné.

Enfin, s’agissant du dernier de ces cinq décès récents dévoilés : il s’agit d’une femme de 68 ans, admise au centre hospitalier de Kourou le 24 mai dernier, avant d’être transférée à Cayenne en réanimation le 29 mai, selon nos informations. Elle est décédée mercredi 16 juin au centre hospitalier de Cayenne.

Précédemment, trois personnes atteintes par le Covid-19 étaient décédées entre le vendredi 11 et le samedi 12 juin : «un homme de 76 ans et une femme de 77 ans au Centre hospitalier de Cayenne» et «un homme 68 ans au Centre hospitalier de Kourou» avaient confirmé il y a quelques jours les autorités sanitaires à Guyaweb.

17 personnes atteintes par le Covid-19 sont décédées en Guyane en 11 jours en milieu hospitalier entre le dimanche 6 juin et le jeudi 17 juin

Les autorités n’ont pas précisé les comorbidités et éventuelles absences de comorbidités parmi ces derniers décès Covid.

Au décompte de Guyaweb, au 17 juin, au moins 146 personnes de Guyane étaient décédées du Covid-19 depuis le début de l’épidémie en comptant en particulier les décès à domicile confirmés à notre organe de presse. Le premier décès Covid remontant au 20 avril 2020 : un homme âgé de 70 ans du village amérindien de Cécilia à Matoury, décédé au centre hospitalier de Cayenne.

Les autorités n’ont pas donné de nouveaux chiffres depuis ceux du jeudi 17 juin, le Covid-Info du lundi portant sur les faits du vendredi au dimanche précédents.

Jeudi 17 juin dans son point épidémiologique hebdomadaire transmis aux médias le lendemain, Santé Publique France (antenne de l’ARS) note au sujet de la semaine dernière (du 7 au 13 juin) : «Depuis maintenant un mois, l’incidence des cas confirmés diminue lentement en Guyane. Elle se stabilise en légère augmentation à 330 cas par 100 000 habitants en semaine 23 (celle du 7 au 13 juin, ndlr).»

Le taux de positivité est stable mais toujours trop élevé, poursuit le point épidémio.

Comme l’avait dévoilé Guyaweb, la veille de la diffusion du point épidémio, (voir cet article) : «au niveau des territoires, une stabilisation du taux d’incidence est confirmée sur l´Ile de Cayenne, pendant que le nombre de nouveaux cas a augmenté sur [le secteur des] Savanes. Sur le littoral ouest, l’incidence des cas confirmés est restée élevé comme la semaine précédente. », note le point de Santé Publique France, transmis à la presse vendredi.

«Cette vague qui dure depuis trois mois et ne redescend pas complique davantage encore la tâche des soignants et de tous les personnels hospitaliers. Dans les trois hôpitaux publics, ce sont des trésors de réorganisation mais aussi beaucoup de fatigue et de sacrifices personnels qui sont constatés dans les services.», note, de son côté, la Lettre Pro de l’ARS du vendredi 18 juin.

«Levée des motifs impérieux ou pas, pour Mariana (1), infirmière au Centre Hospitalier de Cayenne, ce sera sans doute un second « été » sans vacances. « Nous continuons d’accueillir de nouveaux patients tous les jours à l’Umit (Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales). Cela fait des semaines que l’on est sur un plateau. J’avais espéré que ça redescende au cours de ce mois de juin, mais ce n’est pas le cas. On ne sait pas quand ça va se calmer. » Après avoir connu un pic pendant la première quinzaine de mai, les hospitalisations de patients atteints de Covid-19 ont légèrement baissé à Cayenne. Mais elles se maintiennent sur un plateau élevé depuis trois semaines. », note encore la Lettre Pro du 18 juin.

« Cela fait deux mois que l’on est dans une situation de tension assez forte, avec les plans blancs. Les infirmiers et les aides-soignants font beaucoup d’heures supplémentaires ; les médecins, les cadres et les équipes de direction sont mobilisés les week-ends et multiplient les gardes ou les astreintes ; les services civiques distribuent plus de repas, la blanchisserie a davantage de travail. C’est tout l’hôpital qui est mobilisé depuis plus de deux semaines », souligne, de son côté, dans la Lettre Pro du 18 juin, Pauline Richoux, directrice des ressources humaines du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (Chog) et chargée par l’ARS d’une mission de pilotage de gestion des ressources humaines liées à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

Les blocs opératoires ont arrêté les opérations non urgentes, depuis la mi-avril à Cayenne ainsi qu’à Saint-Laurent du Maroni et, depuis la semaine dernière, à Kourou. C’est également pour tous les patients non Covid que cette épidémie est très coûteuse, car leurs soins sont reportés. Les personnels ont été réorientés vers la réanimation. Ceux d’autres secteurs vers les unités Covid-19. C’est le cas de Mariana. « Même si j’en avais fait un peu l’an dernier, il a fallu apprendre les prises en charge de ces patients. C’est très différent de ce que je fais habituellement. », cite encore la Lettre Pro.

Depuis le démarrage du plan blanc, ils font en moyenne quarante-huit heures par semaine

« Le temps de travail moyen d’un agent hospitalier est de trente-cinq heures par semaine, note encore Pauline Richoux dans la Lettre Pro. Depuis le démarrage du plan blanc, ils font en moyenne quarante-huit heures. Normalement, c’est la limite réglementaire qui ne peut être dépassée. Actuellement, on en a qui sont à soixante heures. C’est-à-dire qu’ils doublent leur temps de travail.».

Les personnels les plus concernés sont les infirmiers avec une expérience de réanimation. « C’est une compétence rare et qui est très demandée, partout. », note encore madame Richoux dans la Lettre Pro.

Depuis deux mois, les congés ne sont pas accordés en milieu hospitalier toujours selon la Lettre de l’ARS.

Les soignants ayant aussi été mobilisés lors de la deuxième vague, de fin novembre à mi-janvier, beaucoup n’ont pas pris de congés depuis plus de six mois notent les autorités sanitaires.

« Pour la deuxième année consécutive, beaucoup n’auront pas de pause estivale », souligne encore Pauline Richoux, la DRH du Chog, toujours dans la Lettre Pro.

« L’an dernier, Mariana avait prévu de passer une dizaine de jours « en Corse ou dans le nord de l’Italie » en juillet. Cela n’a pas été possible. Elle a pris ses congés durant la période d’accalmie. Cette année, elle attend et n’a rien décidé. « De toute façon, il y a trop à faire pour y penser. Quand je suis chez moi, je dors. », rapporte la Lettre Pro du 18 juin.

L’article ne précise pas le taux actuel de personnels soignants vaccinés en Guyane, en milieu hospitalier notamment.

FF

(1) Le prénom de l’infirmière a été modifié dans la Lettre Pro de l’ARS du 18 juin.